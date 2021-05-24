جولة للسفير التركي في صيدا

وصل سفير تركيا علي باريش أولوزوي في لبنان صباح الى مدينة صيدا، يرافقه وفد من السفارة، في زيارة هي الأولى بعد تسلمه مهامه، للقيام بجولة على فاعليات المدينة، استهلها من المستشفى التركي التخصصي للطوارئ والحروق في المدينة واطلع على سير الأمور فيه، بعدما اختير ليكون مركزا ثانيا للتلقيح ضد كورونا بعد مستشفى صيدا الحكومي، ومجريات الحملة التي أطلقها تيار المستقبل في السادس من أيار الحالي بلقاح سبوتنيك v المقدم من الرئيس المكلف سعد الحريري.