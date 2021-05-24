لبنان

كمائن لـ"المعلومات" نتج عنها إحباط تهريب كميات من الغاز والمازوت!

Lebanon 24
24-05-2021 | 03:41
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: ""نتيجة توافر معلومات حول حصول عمليات تهريب محروقات مدعومة من لبنان إلى داخل الأراضي السورية، ضمن محافظة الشمال، نفّذت دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتواريخ 18و19و20-5-2021، كمائن ليليّة وأقامت نقاط مراقبة لرصد تحرّكات المهرّبين، حيث ضبطت، في بلدة شدرا، /4/ آليات صهاريج محمّلة بالغاز والمازوت، (/44،755/ ليتراً من المازوت و/7،420/ طن من الغاز)، بقيادة كلٍّ من اللبنانيين:

ع. س. (مواليد عام 1878).

 ص. ص. (مواليد عام 2002).
ر. ص. (مواليد عام 1977).
ع. ض. (مواليد عام 1982).

كما تمكّنت من ضبط آلية "فان" نوع "تويوتا" على طريق عام بلدة بقرزلا-عكار بداخلها /70/ عبوة بلاستيكية (غالون) سعة الواحدة /8/ ليترات من مادة المازوت بقيادة اللبناني (أ. س.، من مواليد عام 1984).

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم.

أجرى المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القطعات المعنية، وتمّ حجز الآليات وضُبِطَت كميات الغاز والمازوت، بناءً على إشارة القضاء المختص".

 


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