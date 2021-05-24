لبنان

سيارة ترعب المواطنين ليلاً في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2021 | 04:06
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بعد أن إرتاح أهالي منطقة الجومة في عكار لفترة من التجاوزات الأمنية التي شهدتها نتيجة تكثيف الاجراءات الامنية من  قبل شرطة اتحاد بلديات الجومة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ،

 

عادت موجة السرقات ودخول السيارات المشبوهة الى المنطقة، ما حدا بالمواطنين  الى تجديد المطالبة باقامة حواجز أمنية عند مداخل المنطقة وتوقيف السيارات المشبوهة و التدقيق بهويات اصحابها.

 

افيد ليل امس أن سيارة من نوع BMW سوداء اللون ذات زجاج داكن عمدت  ليل امس الى رصد  سيارة أحد المواطنين على طريق بلدة تكريت وملاحقته إلى بلدة رحبة لكنه تمكن من الافلات منها . واشار بعض المواطنين الى ان هذه السيارة تكرر تجولها الليلي في المنطقة.

 

كما تشهد المنطقة حركة كثيفة لبائعي الحديد بالتزامن مع سرقات عدة في البلدة ، مما دفع بعض البلديات الى  اصدار قرار بمنع دخول بائعي الحديد إلى البلدة تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: لبنان 24

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