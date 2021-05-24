22
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الرابطة المارونية: توصية المجلس النيابي لم تأت بجديد
Lebanon 24
24-05-2021
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر أنّ توصية المجلس النيابي في جلسته المنعقدة السبت الماضي بالأونيسكو، والمخصّصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول أسباب وخلفيّات التعثّر في تشكيل حكومة جديدة، أكّدت المؤكد، ولم تأت بجديد، ولم تضئ على حل وتدل إليه.
لكن الإيجابية الوحيدة التي سادت الجلسة تمثّلت في تلاقي موقفي "التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية" من خلال رفضهما التصويت لها .وأيّا تكن الأسباب التي دفعت كل منهما الى إتخاذ هذا الموقف ، نأمل أن يكون ما شهدنا على هذا الصعيد المؤشّر لتفاهمات واعدة وواجبة بين مختلف الافرقاء المسيحيين عمومًا، والموارنة خصوصًا، حيال موضوعات وطنية، أساسية ومفصليّة، من دون التنازل عن الخصوصيات والإعتبارات السياسية لأي طرف.
وفي موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، وما أثير حول هذا الموضوع لمناسبة الإنتخابات الرئاسية في بلدهم، دعا أبي نصر إلى وجوب تكثيف العمل لإعادتهم إلى سوريا بعدما توقّفت الأعمال الحربية في غالبية مناطقها، وأصبح بإمكانهم التوجه إليها، أو على الأقل الى الآمنة فيها، إذا تعذّر عليهم العودة الى أماكنهم الأصلية التي لا تزال خارجة عن سلطة الدولة. وهذا الموضوع هو من مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدولة السورية ، ويتعيّن على الهيئات التي تمدهم بالمساعدة والبدل المادي، أن تدفع لهم في بلادهم وليس في لبنان لتستبقيهم فيه لغايات وأسباب ليست جميعها خيرية وانسانية.
وأضاف أبي نصرإنّ الرابطة المارونية كانت أول من وعى خطر النزوح السوري، فدعت إلى مؤتمر منذ سنوات تحت عنوان" النازحون السوريون... طريق العودة"، شارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ودبلوماسيون وباحثون خبراء، وخلص المؤتمر إلى توصيات لو أُخذ بها ، لما كانت أزمة النازحين على هذا القدر من الإستفحال.
وأيّد أبي نصر عظة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بضرورة تشكيل حكومة من دون إبطاء، ووجوب أن يقدّم الرئيس المكلّف تشكيلة محدثة إلى رئيس الجمهورية والإتفاق معه على الهيكليّة والأسماء وتوزيع الحقائب وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها سابقا، أي حكومة اختصاصين من غير الحزبيين.
تابع
الأكثر قراءة
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2021-05-25
25/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
03:15 | 2021-05-25
25/05/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
00:16 | 2021-05-25
25/05/2021 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
04:00 | 2021-05-25
25/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
25/05/2021 06:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:01 | 2021-05-25
الحريري مدعو الى طرح تشكيلة حكومية جديدة
23:19 | 2021-05-25
الحريري لم يُغادر لبنان نهائياً.. وقد يقدّم تشكيلة جديدة "بالمعايير نفسها"
23:07 | 2021-05-25
صعوبات تواجه تهديد باسيل بالاستقالة من البرلمان
23:02 | 2021-05-25
جولة صباح الإخبارية: اضراب الاتحاد العمالي العام شرارة انطلاق التحركات الشعبية! ؟
17:49 | 2021-05-25
مبادرة برّي قد تخرق جدار التأزّم الحكومي
17:28 | 2021-05-25
الغرب يركّز اهتمامه على دعم الجيش بعد يأسه من الساسة اللبنانيين
فيديو
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
26/05/2021 06:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 06:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 06:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact