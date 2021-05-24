لبنان

الكتل الباردة تنحسر مساء اليوم.. والحرارة غدا الى معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
24-05-2021 | 04:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة.

في التفاصيل، يؤثر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق جنوب شرق تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي إلى طقس متقلب حتى مساء الاثنين حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).


الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة في المناطق الداخلية الشمالية ورياح ناشطة، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل التي تعود لتتخطى معدلاتها الموسمية.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.


- الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 28 درجة .
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء محليا ًعلى المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 75%
- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,32
- ساعة غروب الشمس: 19,37

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