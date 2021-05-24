لبنان

الخطاطون اللبنانيون: لإعادة تفعيل الخط العربي بدمجه في المناهج التربوية

Lebanon 24
24-05-2021 | 04:55
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عقد في "المعهد الفني الأنطوني" في الدكوانة، لقاءً للخطاطين اللبنانيين بدعوة من مدير المعهد الأب شربل بو عبود، وبالتنسيق مع الخطاط اللبناني إدمون فخري.

وناشد المجتمعون في بيان "الوزارات المعنية والجهات المختصة في الدولة الالتفات إلى هذا الفنّ العريق الذي بدأ يندثر شيئا فشيئا في مجتمعاتنا ووطننا"، وتمنوا "إعادة تفعيل الخط العربي من خلال دمجه مجدداً في البرامج والمناهج التربوية، على أن يرتبط بقسم الفنون، وليس بالضرورة بأقسام اللغة العربية، لما لهذا الفن العريق من قيمة مضافة تاريخيا وعربيا ومشرقيا وحتى تراثياً".

وأكّد المجتمعون "إرادتهم الصلبة بالتغلب على كل الصعاب، وبأنّ الظروف القاسية لن تثنيهم عن أهدافهم، بل ستبقى المحفز الأكبر والأقوى لنقول للعالم بأننا صامدون وراسخون في أرضنا وبأنّنا لا نزال تلك المنارة التي تشع ثقافة وفنا وإيمانا على العالم".
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