لبنان

عون عرض حاجات منطقة بعبدا الانمائية مع النائب ديب

Lebanon 24
24-05-2021 | 05:24
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائب حكمت ديب وعرض معه حاجات منطقة بعبدا الانمائية.
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حكمت ديب

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