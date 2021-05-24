بري في ذكرى التحرير: مشكلتنا الحكومية 100% داخلية فلنملك القدرة على التضحية من اجل لبنان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة لمناسبة عيد التحرير، "الافرقاء الى أن يبادروا اليوم قبل الغد الى ازالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة"، معتبرا ان "البعض يتعمد صناعة الازمات عن قصد او غير قصد، واذا استمرت ستطيح بالقطاعات كافة". وقال: "حري بالجميع في الموالاة والمعارضة ان يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة".اضاف: "المطلوب من كل القوى واللبنانيين استخلاص الدروس، واستحضار روحية التحرير لاستعادة لبنان من تنين الانهيار"، مشددا على استكمال تحرير لبنان من الاحتلالات التالية:- اولا: الاناينة التي يمعن البعض بها.- ثانيا: الطائفية والمذهبية، من خلال الاقتناع بان المستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه للاهتزازات وأن يكون من خلال دولة مدنية- ثالثا: تحرير لبنان من المحتكرين لتأمين لقمة الناس وتحرير اموال المودعين من المصارف- رابعا: تحرير القضاء من التدخلات السياسة ومكافحة الفساد ونهب المال العام استنادا للقانون الذي اقره المجلس النيابي لاجراء التدقيق الجنائي انطلاقا من مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ولا سيما كهرباء لبنان- خامسا، وهذا الاهم هو الاعتراف ان مشكلتنا الحكومية هي 100% داخلية وان نملك القدرة على ان نضحي من اجل لبنان لا ان نضحي بلبنان على حساب مصالحنا الشخصية".