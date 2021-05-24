حسن عرض مع الهلال الأحمر الكويتي مبادرة تقديم هبة من اللقاحات

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضم: نائب رئيس مجلس الإدارة أنور عبد الله الحساوي ومدير الإدارة القانونية وشؤون المتطوعين الدكتور مساعد راشد العنزي، تفاصيل مبادرة تتمثل بتقديم هبة من اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، على أن تشمل مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين.وثمن مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار، الذي حضر اللقاء، "المبادرة الكريمة" وشكر دولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر، متمنيا "تحقيق المزيد من التعاون في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان". ولفت إلى أن "جولة المحادثات تطرقت إلى مجمل الأوضاع الصحية في لبنان وطرح تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة ما يتوج مرحلة متقدمة من التعاون الكويتي اللبناني المستمر منذ عقود".بدوره، أبدى الحساوي ارتياحه للقاء، مشيرا إلى أن "الاتفاق تم على مساهمة شعبية من الشعب الكويتي لإحضار لقاحات يستفيد منها الشعب اللبناني والنازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون". وأوضح أن "هذه المساهمة تأتي في مرحلة أولى"، مشيرا إلى "طرح أمور أخرى سيتم التحدث عنها لاحقا". وأكد أن "الهلال الأحمر الكويتي مستمر منذ سنوات في تقديم الدعم للبنان ولا سيما وزارة الصحة العامة حيث كان في مقدمة الوافدين في اليوم التالي لانفجار المرفأ لتقديم المساعدة للمصابين وترميم بعض المستشفيات والمنازل وتوزيع مواد إغاثية ووقائية".أما العنزي فلفت إلى أن "المبادرة الكويتية الشعبية من الهلال الأحمر الكويتي والمتمثلة بتقديم هبة من اللقاحات ستدشن في المرحلة القليلة المقبلة بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت والمنظمات الدولية المعنية ولا سيما مفوضية شؤون اللاجئين ووكالة الأونروا، على أن يحضر طاقم طبي من الكويت، في حضور رئيس الهلال الأحمر الكويتي لمواكبة المرحلة التنفيذية".