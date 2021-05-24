لبنان

لحوم تفوح منها رائحة نتنة وغير صالحة للاستهلاك "إطلاقا".. هذا ما يُباع للمواطنين!

Lebanon 24
24-05-2021 | 06:28
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كشفت مديرية البقاع الإقليمية - مكتب زحلة في بيان انه "في إطار متابعتها موضوع الأمن الغذائي برفقة مندوبين من مصلحتي الصحة والزراعة في البقاع، وبناء لإشارة القضاء المختص، على محل في بلدة بر الياس، عائد لشخص سوري معد لتبريد اللحوم وتخزينها، وتبين أنه لا يستوفي أدنى الشروط الصحية المطلوبة، وأن اللحوم الموجودة في داخله غير صالحة للإستهلاك البشري إطلاقا، كونها موضبة بطريقة عشوائية وتفوح منها رائحة كريهة".

كما قامت بالكشف على مطعم وفرن عائدين للشخص نفسه في بلدة عنجر، بوجود زوج شقيقتهما، حيث تبين أنه يوجد في المطعم كمية من اللحوم المجلدة موضوعة خارج البرادات وتفوح منها رائحة نتنة وأنه يتم توضيب لحوم الأبقار والأغنام مع لحوم الدجاج في الأواني نفسها.

وبناء لإشارة القضاء المختص تم تلف اللحوم المضبوطة داخل المحل والمطعم وفقا للأصول، وتم ختم المحل والمطعم بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبهما، وترك زوج شقيقته بسند إقامة وترك صاحب مسلخ الدجاج الذي يتم شراء الدجاج من مسلخه وهو لبناني بسند إقامة أيضا".

وناشدت مديرية البقاع الإقليمية المواطنين إبلاغها عن اي عمليات غش يتعرضون لها، وتعاهدهم الإستمرار بالعمل على المحافظة على أمنهم الغذائي.
 
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