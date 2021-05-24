عويدات إدعى على قاضيين بجرم قبول رشى والإستغلال الوظيفي

إدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على قاضيين إثنين بجرائم قبول رشى ومنافع شخصية وإستغلال السلطة لإعاقة تطبيق القوانين والتدخل في عمل قضاة آخرين، علماً أن القاضي الأول لا يزال عاملاً في الوظيفة ويشغل مركزاً مهماً في إحدى المحافظات، أما الثاني فقد تم طرده من السلك القضائي منذ فترة وجيزة.