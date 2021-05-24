تلاوة أمر اليوم في وزارة الدفاع لمناسبة عيد المقاومة والتحرير

لمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم على العسكريين في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، بحضور قادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة وضباطها، والموظفين المدنيين، وجاء فيه: " يحلّ علينا عيد المقاومة والتحرير هذا العام بما يحمله من معاني التضحية والبطولة التي سَطَّرَها اللبنانيون في مواجهة العدو الإسرائيلي على مدى سنوات طويلة، قدّموا خلالها قوافل الشهداء والجرحى وتمكّنوا من كسر شوكة المحتل وتحطيم أسطورة تفوّقه، وصولًا إلى تحرير الجزء الأكبر من أرضنا. وهو تحرير لن يكتمل إلا باستعادة ما تبقى من الأرض، ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر.رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعياتها القاسية على جميع فئات المجتمع، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا على حياة المواطنين وتأثيرها في القطاعات كافة، تبقى بوصلتنا موجّهة نحو العدو الإسرائيلي ومخطّطاته الدموية التوسعية، وما نشهده من أحداث في فلسطين المحتلة يؤكّد عدوانيّة هذا الكيان وعنصريّته، كما يبقى الإرهاب وخلاياه النائمة في سلّم أولويّاتنا لسعيه إلى بثِّ الفتنة بين المُكوِّنات اللبنانية. فهذه التحديات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على التصدي لهذين العدوّين، وبذل الغالي والنفيس لصون استقرار بلدنا والحفاظ على السلم الأهلي وديمومة الكيان اللبناني.مهما اشتدّت الصعوبات، يظلّ الجيش متمسّكًا بحقه في مواجهة أي اعتداء والدفاع عن الحدود في وجه العدو الإسرائيلي، والعمل على وقف انتهاكاته لسيادة بلدنا وحماية حقوقنا الثابتة في ثرواتنا الوطنية برًّا وبحرًا، مع الالتزام بتطبيق القرار 1701 ومندرجاته. فإرث التحرير مسؤوليّة كبرى نتشرّف بتحمّلها، وأمانة غالية لن نفرّط بها مهما طال الزمن".كما أقيمت مراسم لتلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والقوات الجوية والبحرية وباقي الوحدات الكبرى.