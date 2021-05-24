لبنان

نجم بحثت مع لونغدن في مشاريع التعاون الثنائية

Lebanon 24
24-05-2021 | 08:36
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 بحثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مع القائم بالاعمال البريطاني مارتن لونغدن، في سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والسفارة، لاسيما دعم بريطانيا للمشاريع التي تقوم لها وزارة العدل ومنها المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالقضاء.
 
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ماري كلود نجم

مارتن لونغدن

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