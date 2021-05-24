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لبنان
ماذا قال نهرا عن الوضع الامني في الشمال؟
Lebanon 24
24-05-2021
|
09:23
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ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الشمال، حضره المحامي العام في الشمال القاضي زياد الشعراني، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن غازي عامر، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، رئيس القسم القومي في فرع مخابرات الجيش العقيد خالد عبد الرحمن ممثلا رئيس فرع المخابرات في الشمال العقيد نزيه البقاعي، المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، رئيس مكتب مكافحة الارهاب في الشمال العقيد خالد سبسبي، رئيس فرع معلومات الشمال العقيد محمد عرب، رئيس مكتب معلومات الامن العام في الشمال المقدم باسل حركة، رئيس دائرة الامن العام الشمال المقدم عازار الشامي، وآمر مفرزة استقصاء الشمال الرائد بطرس سيدة.
نهرا
بعد اللقاء، أعلن المحافظ نهرا ان "المجتمعين تطرقوا خلال الاجتماع الى التطورات والحوادث الامنية الأخيرة التي جرت في طرابلس"، لافتا الى ان الوضع الامني في المدينة وسائر المناطق الشمالية ممسوك، وكل الأجهزة الأمنية في حال جهوز تام وتنتشر وحداتها بشكل واسع، سواء عناصر الجيش أو قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية الاخرى، ولا سيما في شوارع مدينة طرابلس"، وقال: "ان المجتمعين شددوا بداية على قمع مسببي الحوادث الامنية المتفرقة وعلى المخالفات والسرقات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة بشكل صارم".
وأضاف: "طلب المجتمعون من المواطنين عدم اطلاق الاعيرة النارية في الهواء لاي سبب كان وتحت طائلة الملاحقة واتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية وانزال اشد العقوبات بالمخالفين، اضافة الى تسيير دوريات راجلة وسيارة واقامة الحواجر الثابتة والمتنقلة في مختلف المناطق الشمالية ولا سيما في مدينة طرابلس.
وطلب المجتمعون من وزارة الدفاع تجميد مفاعيل حمل السلاح المرخص ضمن فترة اسبوعين من تاريخه، حسبما تقتضي الحاجة".
وفي الختام، أكد نهرا ان "لا خوف على اهتزاز الوضع الأمني في اي منطقة من مناطق الشمال سيما في مدينة طرابلس"، مشددا على ان "اي حادث امني ستعالجه الاجهزة الامنية فورا وبحزم".
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