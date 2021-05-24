لبنان

وفاة مدير مكتب وزير سابق بـ"كورونا" (صورة)

Lebanon 24
24-05-2021 | 09:39
A-
A+
Doc-P-826449-637574714241274388.jpg
Doc-P-826449-637574714241274388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي خالد عبد الكريم المرعبي، وهو مدير مكتب الوزير السابق طلال المرعبي، بعد إصابته بفيروس"كورونا".

مواضيع ذات صلة
‏المكسيك تسجل 2483 إصابة و265 وفاة بكورونا
lebanon 24
26/05/2021 06:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بريطانيا تسجل 2493 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
lebanon 24
26/05/2021 06:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
‏انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في الولايات المتحدة
lebanon 24
26/05/2021 06:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تسجل 18 حالة وفاة و2766 اصابة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
26/05/2021 06:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

طلال المرعبي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
23:07 | 2021-05-25
23:02 | 2021-05-25
17:49 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website