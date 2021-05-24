لبنان

البزري يُحذّر من تفاقم أزمة فقدان الدواء

Lebanon 24
24-05-2021 | 10:10
A-
A+
Doc-P-826457-637574722155935704.jpg
Doc-P-826457-637574722155935704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر الدكتور عبد الرحمن البزري من تفاقم أزمة فقدان الدواء، معتبراً أن الدواء بأهمية الغذاء بالنسبة لصحة المواطنين وسلامتهم وقدرتهم على القيام بوظائفهم وواجباتهم اتجاه المجتمع من أجل إستمرار الدورة المعيشية الحياتية.

 وأضاف من المؤسف غياب التعاطي الجدّي في معالجة ملف فقدان الدواء، إذ لا يجوز الإكتفاء بالمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن إنخفاض أعداد ووفيات مرضى الكوفيد-19، وازدياد نسبة التلقيح ضد هذا المرض برغم أهميتها، لكن علينا العمل بشكل جدّي من أجل تأمين الأدوية الحيوية للمواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم .

وختم البزري معبّراً عن معاناة الأطباء اليومية وخشيتهم من فقدان العديد من الأدوية التي تُعتبر أساسية وضرورية لمعالجة بعض الأمراض الشائعة والمُتفشية، وبعض الحالات الخطيرة التي ستصعب معالجتها في حال غياب الدواء الشافي لها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
23:07 | 2021-05-25
23:02 | 2021-05-25
17:49 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website