البزري يُحذّر من تفاقم أزمة فقدان الدواء

حذّر الدكتور عبد الرحمن البزري من تفاقم أزمة فقدان الدواء، معتبراً أن الدواء بأهمية الغذاء بالنسبة لصحة المواطنين وسلامتهم وقدرتهم على القيام بوظائفهم وواجباتهم اتجاه المجتمع من أجل إستمرار الدورة المعيشية الحياتية.وأضاف من المؤسف غياب التعاطي الجدّي في معالجة ملف فقدان الدواء، إذ لا يجوز الإكتفاء بالمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن إنخفاض أعداد ووفيات مرضى الكوفيد-19، وازدياد نسبة التلقيح ضد هذا المرض برغم أهميتها، لكن علينا العمل بشكل جدّي من أجل تأمين الأدوية الحيوية للمواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم .وختم البزري معبّراً عن معاناة الأطباء اليومية وخشيتهم من فقدان العديد من الأدوية التي تُعتبر أساسية وضرورية لمعالجة بعض الأمراض الشائعة والمُتفشية، وبعض الحالات الخطيرة التي ستصعب معالجتها في حال غياب الدواء الشافي لها.