وزارة الاشغال توافق على ترميم اوتوستراد جبيل

وافقت وزارة الأشغال العامة النقل على طلب النائب سيمون ابي رميا الاجازة بالقيام باشغال ترميم اوتوستراد جبيل(نهر ابراهيم- فغال) ، وذلك عطفا على مضمون كتاب ابي رميا رقم ١١٦١/أ/٢٠٢١ بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٢١، وقد جاء في البيان:"إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،وعطفا على مضمون كتابكم المؤرخ بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢١ والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم ١١٦١/أ/٢٠٢١،تحيطكم وزارة الأشغال العامة والنقل علما بالموافقة على القيام بأشغال ترميم اوتوستراد جبيل (نهر ابراهيم- فغال) على المسلك الغربي على ان تكون الأشغال على مسؤوليتكم ونفقتكم وتحت إشراف المديرية الإقليمية للاشغال في جبل لبنان ووفق الشروط والمواصفات المعمول بها في وزارة الأشغال العامة والنقل.