لبنان

وزارة الاشغال توافق على ترميم اوتوستراد جبيل

Lebanon 24
24-05-2021 | 10:02
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وافقت وزارة الأشغال العامة النقل على طلب النائب سيمون ابي رميا الاجازة بالقيام باشغال ترميم اوتوستراد جبيل(نهر ابراهيم- فغال) ، وذلك عطفا على مضمون كتاب ابي رميا رقم ١١٦١/أ/٢٠٢١ بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٢١، وقد جاء في البيان:
"إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

وعطفا على مضمون كتابكم المؤرخ بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢١ والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم ١١٦١/أ/٢٠٢١،

تحيطكم وزارة الأشغال العامة والنقل علما بالموافقة على القيام بأشغال ترميم اوتوستراد جبيل (نهر ابراهيم- فغال) على المسلك الغربي على ان تكون الأشغال على مسؤوليتكم ونفقتكم وتحت إشراف المديرية الإقليمية للاشغال في جبل لبنان ووفق الشروط والمواصفات المعمول بها في وزارة الأشغال العامة والنقل.
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