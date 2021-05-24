تيمور جنبلاط عرض مع إدارة مستشفى الإيمان خطة التطوير

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وفد الهيئة الإدارية لمستشفى الإيمان في عاليه، ضمّ رئيس الهيئة الدكتور أيمن باز ،نائب الرئيس الأستاذ زياد شهيب، أمين السر الشيخ حسام شميط، أمين الصندوق الأستاذ سائد عبيد، أمين الشؤون الصحية الشيخ أمين شهيب، أمين الشؤون التربوية الشيخ حمزة الفقيه، أمين العلاقات العامة المهندس سامر سليم، والمستشار الشيخ كميل بو غانم، بحضور وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي يوسف دعيبس ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وقد عرض الوفد خطة عمل المستشفى، والخطوات المتّبعة لتطويره، بالإضافة إلى التجهيزات وعملية التأهيل والأقسام المنجزة وطريقة تفعيل العمل والحفاظ على الكادر الطبي.وقد شكرت إدارة المستشفى النائب جنبلاط على مساهمته الدائمة، ووجهت له دعوة لزيارة المستشفى للإطلاع على سير العمل وتفقد الأقسام الجديدة.كما تمّ التوافق على التعاون المستمر لتقديم كل ما يلزم لتطوير المستشفى، والعمل المشترك من أجل سرعة إنجاز التأهيل وتقديم المزيد من المتابعة لتأمين الخدمات الطبية والاستشفائية لأهالي قضاء عاليه، وكل المواطنين.