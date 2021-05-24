لبنان

تيمور جنبلاط عرض مع إدارة مستشفى الإيمان خطة التطوير

Lebanon 24
24-05-2021 | 10:06
A-
A+
Doc-P-826462-637574728897505918.jpg
Doc-P-826462-637574728897505918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وفد الهيئة الإدارية لمستشفى الإيمان في عاليه، ضمّ رئيس الهيئة الدكتور أيمن باز ،نائب الرئيس الأستاذ زياد شهيب، أمين السر الشيخ حسام شميط، أمين الصندوق الأستاذ سائد عبيد، أمين الشؤون الصحية الشيخ أمين شهيب، أمين الشؤون التربوية الشيخ حمزة الفقيه، أمين العلاقات العامة المهندس سامر سليم، والمستشار الشيخ كميل بو غانم، بحضور وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي يوسف دعيبس ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وقد عرض الوفد خطة عمل المستشفى، والخطوات المتّبعة لتطويره، بالإضافة إلى التجهيزات وعملية التأهيل والأقسام المنجزة وطريقة تفعيل العمل والحفاظ على الكادر الطبي.

وقد شكرت إدارة المستشفى النائب جنبلاط على مساهمته الدائمة، ووجهت له دعوة لزيارة المستشفى للإطلاع على سير العمل وتفقد الأقسام الجديدة.

كما تمّ التوافق على التعاون المستمر لتقديم كل ما يلزم لتطوير المستشفى، والعمل المشترك من أجل سرعة إنجاز التأهيل وتقديم المزيد من المتابعة لتأمين الخدمات الطبية والاستشفائية لأهالي قضاء عاليه، وكل المواطنين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
23:07 | 2021-05-25
23:02 | 2021-05-25
17:49 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website