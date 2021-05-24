لبنان

اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل: للمشاركة في اضراب الاربعاء

Lebanon 24
24-05-2021 | 10:45
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دعا الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في بيان، الى "المشاركة في التجمع الذي سيحصل عند مستديرة الدورة عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء في 26 الحالي، دعما ومشاركة في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في نفس اليوم. وسيتوجه المعتصمون عند العاشرة والنصف للمشاركة في الإعتصام المركزي الذي سيقام في مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر".
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