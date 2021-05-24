لبنان

كيف كان الأحد الثاني لأبو عاصي في المتن الأعلى؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 11:17
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في الاحد الثاني من سلسلة المسارات التي ينظمها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي للتعرف سيرا على الاقدام على قرى وبلدات المتن الأعلى وجمال طبيعتها ولقاء اهلها.

 إنطلق بو عاصي والمشاركون في الـ hiking من بلدة بمريم مروراً بالشبانية، دير مار يوحنا مارون في قبيع، رأس الحرف وصولا الى ديرمار الياس الكحلونية - حارة حمزة. كما يشهد الاحد المقبل في 30/5/2022 اكتشاف مسار جديد حمانا فالوغا ودير الحرف.
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