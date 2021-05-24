حب الله: بيكفي!

غرّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "في وقت لبنان احوج ما يكون فيه للترابة لتأمين دورة اقتصادية، ولايواء عائلات كثيرة، هل يمكن لتعنت الاحتكار ولموقف رئاسة الوزراء ان تطيح باتفاقات ارساها خمس وزراء، وبخطة وزارة الصناعة التي تحمي البيئة وتؤمن الترابة للجميع بسعر معقول؟".وأضاف: "البلد ما بيحمل تعنت او تجارب.. بيكفي...".