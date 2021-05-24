لبنان

وقفة للشباب التقدمي في راشيا: وزارة الاقتصاد غائبة عما يجري من احتكار

Lebanon 24
24-05-2021 | 12:23
A-
A+
Doc-P-826507-637574810953393615.jpg
Doc-P-826507-637574810953393615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نفذ مكتب البقاع الجنوبي في منظمة الشباب التقدمي وقفة احتجاجية أمام سرايا راشيا، طالب خلالها ب"زيادة كميات المواد المدعومة، إذ لا تصل الى المنطقة إلا بكميات شحيحة جدا"، معتبرا أنه "يتم احتكار معظمها من مواد غذائية ومحروقات عند كبار التجار والموزعين وتصبح في أيدي بعض التجار غير مدعومة".

وتخللت الاعتصام كلمة عبرت عن "امتعاض أهالي المنطقة والشباب التقدمي"، وانتقدت "غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية على رأسها وزارة الاقتصاد الغائبة عما يجري من احتكار وغلاء معيشي فاحش والتغاضي المتعمد عن التهريب الى سوريا وغيرها وعدم ضبط المعابر التي تشكل المصدر الرئيسي لشح المحروقات والمواد المدعومة التي استنزفت أموال الدولة وخزينتها التي باتت خاوية، نتيجة غياب الحكومة وعدم الأخذ باقتراح اللقاء الديمقراطي منذ أشهر لجهة ترشيد الدعم واقرار البطاقة التمويلية للعائلات الفقيرة بالدولار وضبط الحدود ووقف التهريب ومنع الإحتكار ومحاسبة الفاسدين".
 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
23:07 | 2021-05-25
23:02 | 2021-05-25
17:49 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website