قيادتا "المستقبل" و "التقدمي" في بيروت: للتنسيق الدائم منعاً لأي مشاريع فتنوية

عقدت قيادتا "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت اجتماعاً في مقر وكالة داخلية بيروت في التقدمي - وطى المصيطبة.



وترأس وفد "المستقبل" منسق عام بيروت المحامي عمر الكوش، في حين ترأس وفد "التقدمي" وكيل داخلية بيروت باسل العود.



وأشار بيان "للمستقبل" الى أن "الطرفين تناولا في جولة أفق، واقع التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، في ظل الازمات المتلاحقة نتيجة عدم تشكيل حكومة اختصاصيين تساهم في انقاذ الواقع المتردي.

وتركز البحث على المواضيع المشتركة بين وضرورة التنسيق الدائم في كل ما يتعلق بمدينة بيروت على المستويات كافة.

كذلك، اتفق الطرفان على وضع خارطة طريق لاستمرار اللقاءات من خلال لجان فرعية، ومسؤولي مناطق ودوائر بيروت، تبحث في كل المستجدات العملية على الارض لمواحهة أي مشاريع فتنوية تريد العبث بأمن بيروت وأهلها".