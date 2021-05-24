فرنجية: أفتخر بصداقتي مع الأسد وعلى عون والحريري التوصل إلى حل

دعا رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري للجلوس مع بعضهما البعض لساعات وليس لـ10 دقائق كل 3 أشهر، وبإمكانهما حينها وبحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري التواصل إلى حل.

وفي حديث لـ"النهار"، قال فرنجية: "في الشأن الحكومي لم يتواصل معنا أحد وبالتالي لم نطلب ولم نطالب وحين يتم الاتفاق وفق أي صيغة أو معيار نبني على الشيء مقتضاه".

إلى ذلك، أكد فرنجية اعتزازه بالصداقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقال: "نفتخر بأننا أصدقاء حقيقيون للأسد وأنا راسخ بعلاقاتي مع المقاومة وسوريا والحلفاء وأدفع الثمن، وغيري يحصل على المكاسب ولكنني لا أبدل بل أقتنع بما أؤمن".

وأضاف: "قد أكون الوحيد الذي انتقل من العائلة الى الحزب فيما آخرون انتقلوا من الحزب الى العائلة".

ومع هذا، فقد اعتبر فرنجية أن "لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت لحظة مفصلية في المنطقة ككل ولحظة انتقال البلد من مرحلة الى مرحلة"، وتابع: "لم يخطئ أحد بحق اللبنانيين مثلما أخطأوا بحق بعضهم البعض".

وقال: "لا أعرف لماذا نُزيل دائماً اسرائيل من حساباتنا التي من مصلحتها دائماً إحداث شرخٍ في لبنان للتصويب على حزب الله".