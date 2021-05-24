لبنان

بيان هام من وزارة الصحة بشأن الأدوية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-05-2021 | 13:03
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صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: "في سياق متابعة شح الدواء في الصيدليات، وحرصاً على الإسراع في تأمينه، تواصل 3 لجان فنية وإدارية ورقابية العمل منذ يوم الجمعة الفائت، على مطابقة الأرقام التي أعلنت من قبل مصرف لبنان والتدقيق في لوائح الفواتير المقدمة من المستوردين والكشف على مخزون الأدوية في المستودعات، حيث شملت الزيارات الميدانية لغاية الآن مستودعات 8 مستوردين في مسار سيستكمل تباعا على مجمل المستودعات في الأيام القليلة المقبلة.

ويهدف ذلك إلى إعداد آلية سريعة لصرف الفواتير ترتكز على تحضير لائحة بالأولويات بعد غد الأربعاء، ليصار إلى موافقة المصرف المركزي على صرف مستحقاتها المقدرة بمئة مليون دولار، ما سيفتح المجال لبدء الشركات بتسليم الأدوية المتوفرة في مخازنها بشكل فوري للصيدليات".
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