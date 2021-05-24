إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 22 أيار، وأظهرت النتائج وجود 12 حالة إيجابية.
نتائج رحلات 22/5/2021 كالتالي:
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)".