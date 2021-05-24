لبنان

بيان من وزير الداخلية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-05-2021 | 13:32
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الآتي:

"يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعميم عن وزارة الداخلية والبلديات حول إطلاق يوم تلقيح مجاني مفتوح. يهم مكتب الوزير فهمي الإشارة الى انه وبمعزل عن صحة مضمون ما يتم تداوله، الا انه غير صادر عبر تعميم خطي عن وزارة الداخلية والبلديات فهي ليست الجهة المختصة للإعلان عن هذا الأمر بل وزارة الصحة العامة.

وبالتالي، فإن عمل وزارة الداخلية في هذا المجال يقتصر على حث المعنيين من محافظين وقائمقامين واتحادات بلديات وبلديات على المساعدة خدمةً لصحة المجتمع وحفاظاً على السلامة العامة".

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