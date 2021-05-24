لبنان

مؤسس "فيسبوك" يشيد بطبيبة لبنانية.. من هي؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 21:17
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أشاد مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" بإنجاز طبي حقّقته الطبيبة اللبنانية ريما أرناؤوط، وقال: "تقدُّم مثير للاهتمام، حيث طور علماء "بيوهاب" تقنية ذكاء اصطناعي للكشف عن أمراض القلب الخلقية في الموجات فوق الصوتية في الثلث الثاني من الحمل بدقة 96%".

وأضاف: "الأساليب المستخدمة حاليًا للكشف عن مشاكل قلب الجنين منخفضة تصل دقتها إلى حوالي 30٪. نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم سريع أيضًا بما يكفي للاندماج على نطاق واسع في برامج الموجات فوق الصوتية في الممارسة السريرية".

وختم:" تهانينا لريما أرناؤوط وفريقها على هذا التقدم".

تجدر الإشارة الى أن "أرناؤوط هي طبيبة وعالمة أميركية من أصول لبنانية، باحثة في علم الوراثة، والبحوث السريرية والبرمجة، وهي طبيبة قلب ممارس حاصلة على شهادة في تصوير القلب والأوعية الدموية".

 

 

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