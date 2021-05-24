حريق يضرب خيمة للنازحين في بحنين

اندلع حريقٌ داخل خيمة تعود إلى إحدى العائلات من النازحين السوريين في بلدة بحنين - المنية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي حين قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى احتكاك كهربائي.