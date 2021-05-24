لبنان

ما جديد ملف انفجار مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 16:10
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التقى وفد من أهالي ضحايا فوج الإطفاء، اليوم الاثنين، المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 

وتحدث بإسم الوفد وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، الذي أشار الى أن القاضي البيطار "زار مسرح الجريمة داخل حرم المرفأ، في إطار إستكمال التحقيق الفني".

ونقل نون عن المحقق العدلي قوله إن "3 دول ردت على الإستنابات القضائية التي سبق أن أرسلها لطلب صور الأقمار الصناعية فوق المرفأ ومحيطه بعدم إمتلاكها لهذه الصور، وأنه بإنتظار أجوبة باقي الدول المعنية بهذه الإستنابات".

 


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