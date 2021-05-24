الرسالة الرئاسية لزوم ما يلزم.. لولا الخطأ في الحسابات

رأت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الكويتية ان "الرسالة الرئاسية كانت لزوم ما يلزم، وان هناك خطأ في الحسابات اوصلها الى ما وصلت اليه، ولم تنفع المرونة المبالغ بها من جانب رئيس التيار الحر جبران باسيل، في ثني الحريري عن قول ما قاله، وقد لعب رئيس المجلس الدور المساند ضمنيا في ابراز موقف الحريري وموقفه من المشهد النيابي، عندما تحدث رؤساء الكتل النيابية من مقاعدهم، في حين خصصت منصة الخطابة الرسمية، برئيس الحكومة المكلف".