لبنان

منصّة سلامة صدمة

Lebanon 24
24-05-2021 | 17:17
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شكّلت منصة سلامة صدمة مع مضي ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار لسلع لا تستورد بالعملات الصعبة أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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