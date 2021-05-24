لبنان

تبريد جبهة

Lebanon 24
24-05-2021 | 17:24
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ساهمت تدخلات مرجع بتبريد الجبهة بين مسؤول وقطب سياسي، من دون المساهمة في إرساء قواعد تهدئة طويلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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