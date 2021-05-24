حظوظ التأليف صفر.. خيارات للخروج من الأزمات.. ما هي؟

أفادت مصادر سياسية عبر "القبس" الكويتية بأن حظوظ التأليف اليوم صفر وما دون؛ لكن يمكن أن يتغيّر هذا الواقع السلبي في هذه الحالات:إذا تمكَّن البطريرك الماروني بشارة الراعي من إقناع الحريري بالمبادرة من جديد في اتجاه عون مقدماً تشكيلة حكومية محدثة، أو الإقدام على مبادرة شجاعة قد تكون الاعتذار. وتجاوب الحريري مع هذين المطلبين صعب في ضوء التصعيد الأخير.إذا دخل حزب الله على الخط وقرَّر الضغط جدياً للتشكيل، تحت وطأة الاوضاع المعيشية الصعبة، مؤازرًا حليفه الرئيس نبيه بري، أو لاعتبارات إيرانية وإقليمية باتت تحتّم التأليف. وهذا ما سيتوضح بعد خطاب حسن نصرالله اليوم.إذا قرر رئيس الجمهورية التخلّي عن شروطه لناحية اختيار الوزراء وعددهم، وارتضى السير بحلّ وسط.