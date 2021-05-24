الخيارات تضيق أمام عون

كشفت المعلومات لـ"السياسة" الكويتية أن "الخيارات بدأت تضيق أمام رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة النيابية بالحريري رئيساً مكلفاً، وبالتالي فإنه بات أمام وضع لا يحسد عليه، في ظل اتساع دائرة الانتقادات التي تتهمه وفريقه السياسي والحلفاء بتعطيل تأليف الحكومة لغايات شخصية، توازياً مع استمرار الانهيار الاقتصادي الذي لا يمكن مواجهته، إلا بتشكيل حكومة موثوقة لا ثلث معطلاً فيها، قادرة على إخراج لبنان من المأزق، وتوفير الغطاء العربي والدولي لمنعه من الانزلاق نحو الهاوية".