لبنان

توقّف أجندة لقاءات دولة كبرى مع شخصيات لبنانية

Lebanon 24
24-05-2021 | 18:18
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لوحظ أن أجندة لقاءات دولة كبرى مع شخصيات لبنانية، توقفت أو أُرجئت أو أُلغيت نهائياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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