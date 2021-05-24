لبنان

حركة مثيرة للشك

Lebanon 24
24-05-2021 | 21:24
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تُرصد حركة مثيرة للشك بين رئاسة التفتيش المركزي ووزارة الطاقة ومستشاريها موضوعها ملفات في "الطاقة" تحوم حولها الشبهات ومليئة بالمخالفات.
المصدر: نداء الوطن
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التفتيش المركزي

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