لبنان

كتابان لتظاهرة القومي

Lebanon 24
24-05-2021 | 21:27
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تبيّن أنه قد صدر عن وزير الداخلية والبلديات كتابان متناقضان يحملان الرقم 7190 حول الترخيص لتظاهرة الحزب القومي أحدهما يمنع النشاط والثاني يسمح بإقامته.
المصدر: نداء الوطن
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تظاهرة القومي

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