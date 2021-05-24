22
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي: كلام الحريري غير مسؤول
Lebanon 24
24-05-2021
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وفيق قانصوه في" الاخبار": مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن رئيس المجلس نبيه بري أبدى انزعاجاً شديداً من نبرة الحريري في كلمته السبت ، إذ أن الأخير لم يغيّر حرفاً في كلمته التي يبدو أنه كان قد أعدّها مسبقاً رداً على كلام عالي النبرة كان يتوقعه من باسيل. علماً أن بري مرّر للرئيس المكلف أكثر من «باس»، أهمها أنه أعطاه الكلمة الأخيرة رغم أنه المعني الأول بالرد على رسالة رئيس الجمهورية. هذا الامتعاض قد يكون التعبير الأوضح عنه اللقاء الذي عقد بين بري وباسيل، بعد الجلسة، ووصفته المصادر بأنه «أول تواصل» بين الجانبين في الموضوع الحكومي. فيما أفادت أجواء عين التينة أمس أن لدى بري «جديداً» في ملف التأليف، وأنه سيبدأ لقاءات واتصالات في اليومين المقبلين.
الامتعاض نفسه انسحب على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يخف أمام زواره انزعاجه من كلمة الحريري ووصفها بـ«غير المسؤولة»، وبأنها «لا تؤلف حكومة». علماً أن «تجربة البطرك مريرة» مع الرئيس المكلّف. والانطباع نفسه نُقل عن أكثر من سفير أوروبي أبدوا شكوكهم في أن من يلقي خطاباً كهذا يريد فعلاً تأليف حكومة.
بحسب المصادر نفسها، «لم يعد الحريري قادراً على أن يمضي قدماً في أدائه السابق، وهو لا شك سيعود سريعاً بعدما وصلت اليه الاصداء السلبية لخطابه»، ناهيك عن ان دعوة باسيل الى جلسة حوار يكون فيها تأليف الحكومة موضوعاً أساسياً، وتلويحه باستقالة التيار من مجلس النواب ودعوته الى حل البرلمان «مش مزحة أبداً»، خصوصاً أن رئيس الجمهورية «مكفّي» ولن يسمح بأن يبقى البلد بلا حكومة حتى نهاية العهد.
في المحصّلة، تؤكد المصادر «أننا أمام مرحلة جديدة»، و«ليس خافياً على أحد أن لا غطاء خارجياً للحريري اليوم الا الغطاء المصري، بعدما بات الموقف السعودي واضحاً، وبعدما أصبح الخارج، بما فيه الفرنسي، يبحث فعلياً في خيارات أخرى لرئاسة الحكومة». أما داخلياً، فإن موقف الحريري يهدد بفقدانه الغطاء الشيعي الوحيد المتبقّي له، بعدما خسر الغطاءين المسيحي والدرزي.
تابع
الأكثر قراءة
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2021-05-25
25/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
Lebanon 24
الاعفاءات مستمرة... فاستفيدوا
03:15 | 2021-05-25
25/05/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
Lebanon 24
سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"
00:16 | 2021-05-25
25/05/2021 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
Lebanon 24
الدولار يعاود التحليق متحدّيًا منصّة صيرفة.. إليكم الأسباب وسقف التوقعات
04:00 | 2021-05-25
25/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
25/05/2021 06:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:01 | 2021-05-25
الحريري مدعو الى طرح تشكيلة حكومية جديدة
23:32 | 2021-05-25
ملامح الإنفجار الإجتماعي بدأت تلوح بالأفق.. والشارع يتحرك تحذيرياً
23:29 | 2021-05-25
رسالة عون كانت هدية للحريري.. ولكنها لم تكن لصالح التأليف
23:27 | 2021-05-25
بري سيفعل مبادرته
23:19 | 2021-05-25
الحريري لم يُغادر لبنان نهائياً.. وقد يقدّم تشكيلة جديدة "بالمعايير نفسها"
23:07 | 2021-05-25
صعوبات تواجه تهديد باسيل بالاستقالة من البرلمان
فيديو
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بأغنية خاصة.. إعلامي لبناني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء ملكيّة! (فيديو وصور)
06:30 | 2021-05-25
26/05/2021 06:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 06:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية (فيديو)
05:00 | 2021-05-25
26/05/2021 06:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact