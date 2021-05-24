الرابطة المارونية التقت السفيرين الفرنسي والبابوي: نحو رأب الصدع المسيحي

منذ وقت غير بعيد تنشط الرابطة المارونية على خط رأب الصدع في الموقف المسيحي وتستعين على همها بالاتكال على الحلفاء التاريخيين ممن يشكل الهم المسيحي اولوية لديهم ويحرصون على تعزيز وجودهم. فقبل ايام قصد وفد من الرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله ابي نصر قصر الصنوبر وعقد والوفد المرافق جلسة مطولة بعيدة عن الاعلام مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو. تركز البحث حول الهم المسيحي الماورني على وجه التحديد. خلال اللقاء تم استعراض الواقع المسيحي بتفاصيله والهواجس التي تسكن الموارنة والازمة اللبنانية عموماً وآلية الخروج منها.وخلال الاجتماع اعادت السفيرة الفرنسية التأكيد على أن بلادها تعول على التفاهم اللبناني الداخلي للخروج من الازمة التي يتخبط بها لبنان، من دون ان يفوتها التنويه بان المسيحيين في لبنان يمسكون بمفاصل مهمة في الدولة ومؤسساتها وفي القطاعين المالي والاقتصادي ما لا يبرر احباطهم. وفهم الحاضرون ان الموقف الغربي يتجدد باستمرار عن طاقات لبنان في الاغتراب وقدرة ابنائه على تخطي الازمة بذكاء. وابدت استعداد بلادها لمساعدة لبنان والوقوف الى جانبه من خلال برامج انمائية في مختلف المناطق اللبنانية وهي لن تتخلى عن وقوفها الى جانب المسيحيين في لبنان.وفي اطار الاتصالات البعيدة عن الاضواء التي تجريها الرابطة المارونية، لقاء مع السفير البابوي تم خلاله عرض الواقع المسيحي وما يعانيه من تشظيات والدور الذي يمكن ان يضطلع به الفاتيكان في التصدي لما يحصل في لبنان. اشتف الحاضرون ان الفاتيكان يواصل اتصالاته دولياً وعربياً ومحلياً من اجل معالجة الوضع المتردي في لبنان على كل المستويات وكرر السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتاري امام زائريه نصيحة الكرسي الرسولي بأن المشكلات في لبنان لا يمكن حلها الا من خلال معالجة شاملة تشترك فيها كل الاطراف من دون ان يفوته الحديث عن حجم العراقيل المتأتية من عوامل خارجية تلقي بظلالها مع العوامل الداخلية، لذا لا بد من قيام حوار لبناني لبناني بين مختلف المكونات على خلفية ان المساعدة الخارجية اياً كانت فان اي معالجة جادة انما تنطلق من تفاهم اللبنانيين في ما بينهم ويتعين على الفرقاء المسيحيين وقف الحالة الانقسامية كي يتمكنوا من توفير مخرج آمن ومقبول لهذه الازمة.