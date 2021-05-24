مشكلة فريق عون انه يقع في كمائنه

كتبت" الديار" :تشير اوساط «عين التينة» الى ان مشكلة فريق رئيس الجمهورية انه لا يستمع الى النصائح وهو يفتعل «الكمائن» ويقع فيها، خصوصا ان الرئيس بري نصح الرئيس عون خلال الاتصال على خلفية التهنئة بعيد الفطر بعدم مخاطبة مجلس النواب لان «الرسالة» سيكون لها مفاعيل عكسية لصالح الحريري، وهذا ما حصل، ولذلك لا يمكن القاء اللوم على احد، وانما على الحسابات الخاطئة التي تؤدي الى نتائج خاطئة.