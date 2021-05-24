لبنان

السفيرة الاميركية: لم انجح لهذا السبب

Lebanon 24
24-05-2021 | 23:16
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كتبت" الديار": نُقل عن السفيرة الاميركية دوروثي شيا تأكيدها انها لم تنجح خلال الشهرين المنصرمين في «لفت انظار» وزارة الخارجية في واشنطن الى الاحداث اللبنانية، وكانت الردود من الوزير بلينكن «باردة» حيث لم يقدم وفريق عمله اي مقترحات ملموسة على استفسارات «عوكر» حيال المبادرة الفرنسية وكيفية التعامل معها سواء سلبا او ايجابا،وهي حتى يومنا هذا لا تملك اي اجابات واضحة حيال كيفية مقاربة الازمة السياسية والاقتصادية من الزاوية الاميركية ولهذا تعتمد على تكرار العناوين العامة لسياسات بلادها، دون ان يكون لديها اي جديد تقوله للحلفاء،خصوصا بعدما طرحت البطريركية المارونية مسألة الحياد، والمؤتمر الدولي، وهما طرحان لم يجدا اي «آذان صاغية» في واشنطن، ولهذا تكتفي شيا لدى سؤالها عن موقف بلادها بالتأكيد ان الملف اللبناني لا يزال في «دائرة» المراجعة ولا جديد...!  

المصدر: الديار
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