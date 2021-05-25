لبنان

ماذا تلتقط "أنتينات" جنبلاط؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:22
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": العارفون يقولون إنّ جنبلاط يتلمّس أنّ المخاض العنيف الذي يعيشه الشرق الأوسط، مع بايدن، سينعكس حتماً على لبنان من خلال «طبخة» لم تظهر بعد تفاصيلها في شكل كافٍ. وهذا مغزى دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للقوى السياسية كي تتعاطى مع التحوُّلات الإقليمية بحكمة، فلا تأتي على حساب استقرار لبنان وكيانه.

في التجارب السابقة كلها، فشلت هذه القوى في التقاط الفرص المتاحة، وكان لبنان ضحية النزاعات بين المحاور، ثم ضحية التسويات بينها. وكثير من السياسيين دفع أثماناً باهظة عند تقلّب موازين القوى في الداخل.

قرَّر جنبلاط اللجوء إلى جرعة إضافية من البراغماتية، المعروف بها والبارع في اعتمادها. وهو اليوم يترقّب مسار الاشتباكات والمفاوضات وخطوط التواصل المتشابكة، تحت الطاولة وفوقها، بين الولايات المتحدة وإيران والخليجيين العرب وسوريا وإسرائيل وروسيا، من فيينا إلى بغداد ودمشق وصولاً إلى غزّة. ويتأمل في خلفيات المواجهات السياسية الجارية على الساحة اللبنانية بين رموز دمشق وخصومها، والإشكالات الميدانية في يوم تجديد البيعة للأسد، وطبعاً أصداء العرض الذي أجراه الحزب السوري القومي الاجتماعي قبل يومين في الحمرا.

القلق الذي يصيب جنبلاط وآخرين يكمن في تداعيات الانهيار وتلاشي المؤسسات، وما يمكن أن يقود إليه من فوضى اجتماعية وأمنية يجري استغلالها. ولذلك، هو يحذّر من افتعال فتنة طائفية أو مذهبية. والخط الأحمر عنده هو ضمان استقرار التعايش المسيحي- الدرزي في الجبل، ومنع التصادم مع «حزب الله» وبيئته الشيعية. ولجان التنسيق مستنفرة دائماً لهذه الغاية.
المصدر: الجمهورية
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