سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"

أوقفت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي السيدة "تغريد"، من الجنسية السورية، في منزلها الكائن ببلدة المجدل في عكّار، التيفي بلدة مشتى حسن، وذلك خلال قيامها بتنظيف منزل الأخيرة، وفق ما ذكرت مندوبة "لبنان24".وأحيلت الموقوفة مع المضبوطات إلى مخفر مشتى حسن لإجراء المقتضى القانوني بحقها كما وسيتم تسليم المجوهرات إلى "ص.ح" بعد إتمام الإجراءات القوانية اللازمة.