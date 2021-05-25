لبنان

سارقة المجوهرات بقبضة الأمن.. هذا مصير "تغريد"

Lebanon 24
25-05-2021 | 07:16
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أوقفت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي السيدة "تغريد"، من الجنسية السورية، في منزلها الكائن ببلدة المجدل في عكّار، التي أقدمت في وقت سابق على سرقة كميّة من المجوهرات من داخل منزل المواطنة "ص.ح" في بلدة مشتى حسن، وذلك خلال قيامها بتنظيف منزل الأخيرة، وفق ما ذكرت مندوبة "لبنان24".

وأحيلت الموقوفة مع المضبوطات إلى مخفر مشتى حسن لإجراء المقتضى القانوني بحقها كما وسيتم تسليم المجوهرات إلى "ص.ح" بعد إتمام الإجراءات القوانية اللازمة.

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