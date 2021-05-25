لبنان

مستشارة رئيس الحكومة تؤكد كلامها بلسانها: كل الجهات الضامنة مفلسة... والضمان قد يتوقف ايضاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-05-2021 | 02:07
A-
A+
Doc-P-826668-637575305099303404.jpg
Doc-P-826668-637575305099303404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرنا صباح امس ان "مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري قالت في دردشة قبل تسجيل حلقة حوارية تلفزيونية "ان كل الجهات الضامنة مفلسة... والضمان قد يتوقف  ايضا".

 

وما ان انتشر الخبر حتى ثارت ثائرة السيدة خوري وباشرت اتصالات غير مباشرة معنا بحجة ان الخبر غير صحيح، رغم ان الخبر كان دقيقا مئة في المئة.

 

ومن منطلق الحرص على عدم اضافة عوامل توتر اضافية للناس، قررنا حذف الخبر، ليتبين ليلا من خلال متابعة حديث السيدة خوري الى "قناة الحرة" ضمن برنامج " المشهد اللبناني" مع الزميلة ليال الاختيار انها اكدت بالصوت والصورة ما كانت قالته في دردشة قبل الحلقة. وبالتالي ننصح السيدة خوري في المرة المقبلة ان تركز افكارها ولا تتهم الاعلام اتهامات خاطئة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2021-05-25
23:01 | 2021-05-25
23:32 | 2021-05-25
23:29 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website