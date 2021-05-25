مستشارة رئيس الحكومة تؤكد كلامها بلسانها: كل الجهات الضامنة مفلسة... والضمان قد يتوقف ايضاً

نشرنا صباح امس ان "مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري قالت في دردشة قبل تسجيل حلقة حوارية تلفزيونية "ان كل الجهات الضامنة مفلسة... والضمان قد يتوقف ايضا".

وما ان انتشر الخبر حتى ثارت ثائرة السيدة خوري وباشرت اتصالات غير مباشرة معنا بحجة ان الخبر غير صحيح، رغم ان الخبر كان دقيقا مئة في المئة.

ومن منطلق الحرص على عدم اضافة عوامل توتر اضافية للناس، قررنا حذف الخبر، ليتبين ليلا من خلال متابعة حديث السيدة خوري الى "قناة الحرة" ضمن برنامج " المشهد اللبناني" مع الزميلة ليال الاختيار انها اكدت بالصوت والصورة ما كانت قالته في دردشة قبل الحلقة. وبالتالي ننصح السيدة خوري في المرة المقبلة ان تركز افكارها ولا تتهم الاعلام اتهامات خاطئة.