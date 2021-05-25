لبنان

تحرّك بري الجديد بهذا الاتجاه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2021 | 02:15
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تفيد آخر المعطيات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيستأنف بعد عيد المقاومة والتحرير اتصالاته مع القوى المعنيّة من أجل الإسراع في تذليل العقد وتأليف حكومة، على اساس 24 وزيراً من دون ثلث معطل لأي طرف، مع حسم توافقي للعقدة الأخيرة المتمثلة في الطريق، والمعروفة بعقدة الوزيرين.

 

ويراهن بري في هذا الصدد على مسارعة المعنيين إلى تأييد مبادرته التي تحظى بدعم عربي واضح، محذرا في الوقت ذاته من التأخير في حسم هذا الملف ما سيدخل البلد  اكثر فاكثر في تعقيدا الوضع الاقليمي ، كما افصح لزواره امس.

 

وينطلق بري من مسعاه المتجدد لايجاد حل مشترك لمسألة الوزيرين المسيحيين، من فكرة ان  يقدم الرئيس المكلف سلسلة اسماء يختار منها رئيس الجمهورية او العكس صحيح.

 

ويقضي الحل لعقدتي وزارتي العدل والداخلية بان يبقي  الحريري على الداخلية من حصته فيما  تكون وزارة العدل من حصة عون بعد الاتفاق المشترك بينهما على اسمي الوزيرين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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