الحريري "المتفاجئ" يتصل بالراعي

فيما تردد ان لقاء بعيدا من الاضواء عقد بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري، قبيل الجلسة النيابية الاخيرة، اكدت المعلومات ان الراعي لم يلتق الحريري، بل تلقى منه اتصالا بعد عودته من الامارات للتشاور في الوضع، وحضّه البطريرك على المبادرة الى تقديم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية .

ووفق المعلومات فان ما فاجأ الرئيس المكلف في عظة الراعي يوم الاحد هو تلميحه المبطن الى خيار اعتذار الحريري من خلال قوله "إذا لم يتفق عون والحريري في ما بينهما، فليستخلصا العِبَر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة".