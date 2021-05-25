لبنان

الحريري "المتفاجئ" يتصل بالراعي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-05-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-826671-637575312254581121.jpg
Doc-P-826671-637575312254581121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فيما تردد ان لقاء بعيدا من الاضواء عقد بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري، قبيل الجلسة النيابية الاخيرة، اكدت المعلومات ان الراعي  لم يلتق الحريري،  بل تلقى منه اتصالا بعد عودته من الامارات للتشاور في الوضع، وحضّه البطريرك على المبادرة الى تقديم تشكيلة  حكومية جديدة لرئيس الجمهورية .

 

ووفق المعلومات فان ما فاجأ الرئيس المكلف في عظة الراعي  يوم الاحد هو تلميحه  المبطن الى  خيار اعتذار الحريري من خلال قوله "إذا لم يتفق عون والحريري في ما بينهما، فليستخلصا العِبَر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2021-05-25
23:01 | 2021-05-25
23:32 | 2021-05-25
23:29 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website