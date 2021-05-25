وزير الصحة ينبّه من خطر... وهذا ما كشفه عن عدد الوفيات جراء اللقاحات

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن إلى أن "ما يحصل اليوم هو تفلت تدريجي من الإجراءات وهذا خطر، وأنا أنبّه المواطنين من إعادة سيناريو تموز 2020". وقال: "الإنجاز الذي تحقق أنه في عز الأزمة وصلنا إلى نسبة إشغال 98% من الأسرة ولم يمت أي شخص في البيت، ولم نشاهد في لبنان ما شاهدناه في إيطاليا والهند".

وأوضح حسن في حديثٍ لـ"الجديد" أن "هناك تقاربا بين العدد التراكمي للإصابات في لبنان والعدد التراكمي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، لكن هناك فرق شاسع في أعداد الوفيات بين الطرفين". وأضاف: "بدأنا أمس بتلقيح الموظفين في القطاع العام، وبحلول منتصف تموز سنصل إلى نسبة 70% من المناعة المجتمعية في لبنان".

ولفت إلى أن "هناك حالة وفاة واحدة لشخص تلقى "أسترازينيكا" قيد الدرس والتحقق، أما باقي اللقاحات فهناك 8 حالات يتم التحقق منها".

وأعلن حسن أن "لمن سجل على المنصة ولم يحضر في موعده عليه إعادة التسجيل ووضع رقم هاتف آخر".

وشدد على أن "لا رفع للدعم عن الدواء"، وتابع: "هناك لجنة بدأت بالكشف على المستودعات ووجدت 50% من الأدوية موجودة فيها، وابتداءً من الخميس سيبدأ تحرير هذه الأدوية بعد إقرار مصرف لبنان الموافقة المالية عليها".