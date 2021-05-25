لبنان

المجلس الاسلامي الشيعي هنأ بذكرى المقاومة: لبنان سيظل قويا طالما هو متمسك بالمعادلة التي حررت أرضه

Lebanon 24
25-05-2021 | 05:14
A-
A+
Doc-P-826715-637575416914701159.jpg
Doc-P-826715-637575416914701159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللبنانيين وجميع الاحرار والشرفاء في العالم في بيان، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، "الذي سجل فيه لبنان أعظم انتصار على الاحتلال الصهيوني بدحره على ارضنا، كان الفضل فيه لتضحيات المقاومة وشعبها الابي وجيش لبنان الباسل"، وخص المجلس بتحية "الاجلال والاكبار الشهداء الابرار وكل من أسهم في صنع النصر من أشقاء وحلفاء ومقاومين، ويبتهل الى الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يحفظ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته سدا منيعا بوجه المؤامرات وكل عدوان".

وأكد أن "الانتصار الذي حققته فلسطين في معركة سيف القدس امتداد لانتصار 25 أيار ونصر تموز، ومعركتنا مع العدو مكتوب لها النصر طالما أن في أمتنا قوى حية تحسن قراءة التاريخ ولا تتخلى عن المقاومة كسبيل وحيد لتحرير فلسطين وحفظ مقدساتها".

وشدد على أن "لبنان المهدد من إسرائيل سيظل قويا محصنا في وجه اي عدوان، طالما أنه متمسك بالمعادلة التي حررت أرضه ونصرته على أعدائه، وهذه المعادلة ضرورة وطنية للدفاع عن لبنان وحفظ أمنه واستقراره وضمانة كبرى لاستثمار ثروته النفطية ولجم أي تهديد صهيوني بالعدوان على لبنان".

وطالب المجلس السياسيين، بأن "يرتقوا لمستوى تضحيات الشهداء، فيتنازلوا عن مصالحهم الضيقة ويعملوا لمصلحة لبنان العليا التي تحتم تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية مهمتها الأولى والأخيرة منع سقوط لبنان والنهوض باقتصاده وحفظ نقده واستعادة امواله المنهوبة والافراج عن اموال المودعين، وحفظ الاستقرار المعيشي والاجتماعي وإعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالدولة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:02 | 2021-05-25
23:01 | 2021-05-25
23:32 | 2021-05-25
23:29 | 2021-05-25
23:27 | 2021-05-25
23:19 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website