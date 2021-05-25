نقابة معلمي المدارس الخاصة تنضم الى الاضرابات

أعلن أمين عام نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان وليد جرادي في بيان، أنه " بعد التدهور الكبير لليرة اللبنانية، و تآكل قيمة الرواتب والقدرة الشرائية للمعلمين ، والاذلال الذي يعانيه اللبنانيون في محطات المحروقات والصيدليات والسوبرماركت، وبغياب اي سعي جدي من قبل المسؤولين لايجاد حلول، وغياب اي مبادرة لانقاذ الوضع وتأخر تشكيل حكومة تباشر بخطة اصلاحية تعالج القضايا المالية والاقتصادية، ان نقابة المعلمين ورفضا لكل ذلك ، قررت الاضراب يوم غد الاربعاء 26 ايار 2021 .ودعا جرادي بإسم النقابة "المعلمين للمشاركة في الاعتصامات المقررة في المناطق بدعوة من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية"، لافتاً الى انه سيكون للنقابة تحركات مستقبلية متتالية اشد ايلاما تعلن عنها في حينها".